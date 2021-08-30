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الترسانة يواصل مرانه عقب التعادل على الرياض السعودي
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:36 ص
ميادة كرم
يواصل فريق الترسانة مرانه الجماعي اليوم الإثنين في معسكر الإسماعيلية عقب التعادل أمس مع فريق الرياض السعودي خلال المباراة الودية الثانية استعداداً للقسم الثاني .
وسيخوض الترسانه عده وديات أخري الأيام المقبله ضمن وديات المعسكر وهي ضد نادي النافله الاماراتي وكهرباء الاسماعليه والبلاستك و دكرنس .
وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وتغلب على فريق من اللاعبين الافارقه وفاز الشواكيش بأربعه أهداف مقابل لا شئ .ومع الماظه وفاز الشواكيش بثلاثيه نظيفه وأخر ودياته ضد نادي العامريه الاماراتي وخسرها الأزرق ٢/٣ .
وسيخوض الترسانه عده وديات أخري الأيام المقبله ضمن وديات المعسكر وهي ضد نادي النافله الاماراتي وكهرباء الاسماعليه والبلاستك و دكرنس .
وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وتغلب على فريق من اللاعبين الافارقه وفاز الشواكيش بأربعه أهداف مقابل لا شئ .ومع الماظه وفاز الشواكيش بثلاثيه نظيفه وأخر ودياته ضد نادي العامريه الاماراتي وخسرها الأزرق ٢/٣ .