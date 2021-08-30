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الترسانة يواصل مرانه عقب التعادل على الرياض السعودي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم
يواصل فريق الترسانة مرانه الجماعي اليوم الإثنين في معسكر الإسماعيلية عقب التعادل أمس مع فريق الرياض السعودي خلال المباراة الودية الثانية استعداداً للقسم الثاني .

وسيخوض الترسانه عده وديات أخري الأيام المقبله ضمن وديات المعسكر وهي ضد نادي النافله الاماراتي وكهرباء الاسماعليه والبلاستك و دكرنس .

وقد خاض الترسانه مجموعه من الوديات قبل الدخول في المعسكر حيث خسر من لاڤيينا بأربعة أهداف مقابل هدف وتغلب على فريق من اللاعبين الافارقه وفاز الشواكيش بأربعه أهداف مقابل لا شئ .ومع الماظه وفاز الشواكيش بثلاثيه نظيفه وأخر ودياته ضد نادي العامريه الاماراتي وخسرها الأزرق ٢/٣ .

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