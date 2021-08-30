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موقف الأهلي من إلغاء بطولة كأس مصر

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 09:35 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
محمد نادر
فجر مصدر مقرب من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مفاجأة حول موقف القلعة الحمراء من إلغاء بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز، من أجل مناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد وموقف بطولة كأس مصر للموسم الحالي وعدد من الملفات الأخرى.

ووفقاً لما ذكره المصدر ، إن سيد عبد الحفيظ قد تواصل مع بعض مسؤولي الأندية، وأكد رغبة الأهلي في استكمال بطولة كأس مصر وعدم إلغائها.

وتابع المصدر، عبد الحفيظ أكد رغبة الأهلي في تعويض لقب الدوري بحصد لقب كأس مصر ولذلك يتمسك باستمرار البطولة.

يشار إلى أن بعض الأنباء ترددت خلال الفترة الأخيرة، حول رغبة الأهلي في عدم استكمال بطولة كأس مصر هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

موقف الاهلي سيد عبد الحفيظ رياضة

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