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رئيس الوزراء يوجه مناشدة عاجلة لـ المصريين

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة ووزارة الصحة أن تسرع الخطى في تنفيذ مشروع إنتاج اللقاحات، مضيفا أن الدولة المصرية في مرحلة متقدمة في التفاوض مع بعض الشركات للوصول إلى أفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات الأساسية.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، اليوم الإثنين، إلى أن مصر تستهدف توفير اللقاحات ليس للمصريين فقط، ولكن لكل سكان قارة إفريقيا، والمنطقة، معلنا أن مبنى إنتاج اللقاحات بمصنع فاكسيرا سيكون جاهزا بنهاية شهر نوفمبر للبدء في التشغيل.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تتجاوز 3 موجات من فيروس كورونا، حيث تم الوصول إلى أرقام شديدة التميز ومنخفضة جدا، مناشدا الشعب المصري أن يتعاملوا مع الوضع بجدية شديدة، حيث هناك نوع من التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وهو ما أدى إلى ارتفاع الإصابات.

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