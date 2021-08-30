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"المحامين" تمد فترة التقدم بالأبحاث في مسابقة النقابة التشجيعية حتى آخر سبتمبر المقبل

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
آيات عامر


أعلنت اللجنة المشرفة على مجلة المحاماة بالتعاون مع المكتب الفني لنقيب المحامين، عن مد فترة التقدم بالأبحاث في مسابقة نقابة المحامين التشجيعية حتى آخر شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد أن تم فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة في يونيو الماضي.

وكانت نقابة المحامين أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقدم لجوائز النقابة التشجيعية للعام الحالي، وذلك للمبدعين من المحامين في مجالات القانون الجنائي، الإداري، المدني بمختلف فروعه

وتبلغ قيمة الجوائز 150000 (مائة وخمسين الف جنيه) موزعة كالآتي:

الجائزة الأولى في كل مجال 30000 جنيه

الجائزة الثانية في كل مجال 15000 جنيه

الجائزة الثالثة في كل مجال 5000 جنيه

على أن يتم نشر الموضوعات الفائزة وكافة الموضوعات المتميزة تباعا في مجلة المحاماة.

شروط التقدم للجائزة:

ويكون التقدم للجائزة وفقا للقواعد الآتية:

– أن يكون المتقدم من المحامين المشتغلين المقيدين بجداول نقابة المحامين المسددين لاشتراك 2021.

– ألا تزيد درجة قيد المتقدم عن الاستئناف وألا يزيد عمره في تاريخ غلق باب التقدم على أربعين عام.چ

– أن تكون المادة المقدمة اضافة متميزة واثراء للمكتبة القانونية في الموضوع محل البحث وخاصة في الجانب التطبيقي والعملي منه.

– ألا تقل عدد صفحات الموضوع عن مائة صفحة ولا تزيد عن مائة وستين صفحة بحجم A4 بالخط المعتاد لطباعة الكتب والرسائل العلمية.

– ألا يكون قد سبق نشر ذات الموضوع محل التقدم للجائزة بأي وسيلة من وسائل النشر المطبوعة أو الالكترونية.

– ألا يكون قد سبق تقديمه كله أو جزء منه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، وأن يقر المتقدم بذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

– أن يتقدم بإنتاجه إلى المكتب الفني لنقيب المحامين في الفترة من 1 يونيو 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

– على المتقدم أن يقدم ثلاث نسخ من إنتاجه مطبوعة، ونسخة على أسطوانة مدمجة أو أي وسيط الكتروني.

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