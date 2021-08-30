ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة لمؤشرات ، وا رتقع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11165.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2988.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4,005.06 نقطة.













وأنهت البورصة تعاملات أمس علي تراجع جماعي ، وتر اجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2461 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13430 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.