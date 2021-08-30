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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:22 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة لمؤشرات ، وارتقع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 11165.5 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2988.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4,005.06 نقطة.
وأنهت البورصة تعاملات أمس علي تراجع جماعي ، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2461 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13430 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2938 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3935 نقطة.