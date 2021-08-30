مدبولي يكشف توجيه السيسي بشأن التطعيم بلقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة وضعت خطة صارمة لتوفير اللقاحات لأكبر عدد من المواطنين قبل نهاية العامة، وهناك توجيه من الرئيس السيسي بالانتهاء من تطعيم كل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الجامعات، ومن ينطبق عليهم شروط تلقي اللقاح في المدارس قبل بداية العام الدراسي.

وناشد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، اليوم الإثنين، طلاب الجامعات الإسراع من عملية الحصول على اللقاح، حيث يوجد برنامج بكل الجامعات لتوفير اللقاحات، وتم توفير كميات كبيرة من اللقاحات اعتبارا من الأمس، معلقا: "بتابع عملية التطعيم كل يوم".

وأكد أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون العام الدراسي منتظم ولا يحدث فيه أي نوع من التوقف، لافتا إلى أن هناك خطة مكثفة لتطعيم موظفي الحكومة، لافتا إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة من المرض بنسبة 100%، ولكنه يخفف تماما من حدة المرض.

