تراجع ارباح "بنك التعمير والإسكان" بنسبة 5.6% خلال النصف الأول

أعلن بنك التعمير والإسكان، عن القوائم المالية خلال النصف الأول من 2021، حيث أسفرت النتائح عن تراجع أرباح البنك بنسبة 5.6% ، على أساس سنوي.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه سجل صافي ربح بلغ 1.004 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.064 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول ليسجل نحو 1.61 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



