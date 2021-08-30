البورصة توقف التداول علي أسهم 10 شركات لتجاوزها النسب المقررة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وأوضحت البورصة أن هذه الشركات هي ، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للألومنيوم، الشمس للإسكان والتعمير، الألومنيوم العربية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العربية للمحابس، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 2508 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 13530 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4365 نقطة.