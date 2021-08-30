بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس



وأصدر الكنيسة الكاثوليكية بيان جاء فيه.





"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني في انتقال نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقل والكنيسة الصبر والرجاء".



نعى نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، الأنبا بطرس اسقف شبين وتوابعها للاقباط الأرثوذكس.