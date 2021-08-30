Advertisements

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى أسقف شبين وتوابعها للأقباط الأرثوذكس

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
ماريان عيد
نعى نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، الأنبا بطرس اسقف شبين وتوابعها للاقباط الأرثوذكس.

وأصدر الكنيسة الكاثوليكية بيان جاء فيه.


"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نقدم التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني في انتقال نيافة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح أهل المنتقل والكنيسة الصبر والرجاء".

الكلمات المفتاحية

الانبا بطرس

أخبار تهمك

العقوبات مفاجأة.. قصة باعة الملابس الداخلية بالمترو

منذ ساعة و 18 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار أخير من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بشأن مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح مثير من مدرب الزمالك السابق عن عقوبة شيكابالا

منذ نصف ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بعد توصية "التخطيط".. الأهلي يتحرك لحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ ثلث ساعة

يوفنتوس يستقر على بديل رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:53 ص

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

10:31 ص

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements