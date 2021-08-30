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537 مليون جنيه مبيعات "العربية للأدوية" خلال عام 2020-2021

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:36 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 537.047 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021 مقابل 520.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 131.6 مليون جنيه مقارنة مع 119.7 مليون جنيه.


وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح قبل الضرائب بلغ 104.73 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 45.27 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر لتسجل 458.74 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 365.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


 

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