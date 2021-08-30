التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات





استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين، علي تباين ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.04% و0.11% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.14% و0.23% على الترتيب.





وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 60 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2250 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.8 مليون دينار تقريباً.





وحقق سهم "بنك وربة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.33 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 2.24%، تلاه سهم "صناعات" بقيمة 1.23 مليون دينار مُتراجعاً بواقع 0.84%.





وتصدر سهم "الأنظمة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 7.77%، فيما تصدر سهم "نابيسكو" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.67%.



