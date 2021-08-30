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التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:40 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

استهلت بورصة الكويت تعاملات يوم الاثنين،  علي تباين ، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.04% و0.11% على التوالي، بينما ارتفع المؤشران "رئيسي 50" والرئيسي بنحو 0.14% و0.23% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة حتى تمام الساعة 9:27 صباح اليوم بتوقيت الكويت، نحو 60 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2250 صفقة حققت سيولة بقيمة 12.8 مليون دينار تقريباً.

وحقق سهم "بنك وربة" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.33 مليون دينار مُرتفعاً بنسبة 2.24%، تلاه سهم "صناعات" بقيمة 1.23 مليون دينار مُتراجعاً بواقع 0.84%.

وتصدر سهم "الأنظمة" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة نسبته 7.77%، فيما تصدر سهم "نابيسكو" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 4.67%.

قطاعياً، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات في المستهل يتصدرها التكنولوجيا بنمو نسبته 7.77%، بينما تراجع 4 قطاعات أخرى بصدارة الطاقة بانخفاض قدره 1.30%.

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