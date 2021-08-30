لطلاب الكليات.. خطوات هامة للحصول على "لقاح كورونا" من موقع وزارة الصحة

أعلنت عدد من الكليات، خلال الفترة الماضية، أنها لن تسمح بدخول الطلاب الجامعة، دون الحصول على لقاح كورونا، وذلك لتقليل احتمالية الإصابة بين الطلاب، حيث تزدحم المدرجات والمعامل.





وخلال السطور القليلة التالية، نقدم لكم خطوات الحصول على "لقاح كورونا" من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، وهي كالتالي:-





خطوات حصول الطلاب على لقاح كورونا





- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر ( اضغط هنــــــــــــــــــــــا ).





- اختيار "التسجيل لطلب اللقاح"، قسم "فئات أخرى".





- الإجابة عن البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.





- ثم يجب تحديد الوظيفة، وهي الفئة التي ستكون لهم الأولوية، ويتم اختيار "التعليم والتدريب".





- ثم إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.





- في النهاية يجب الضغط على "استكمال".





- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي "هذه الخطوة اختيارية".





- الخطوة الأخيرة، هي الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على "استكمال".





- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.



