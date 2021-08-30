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مؤشر بورصة مسقط يرتفع 0.08% مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:43 ص
بورصة مسقط
بورصة مسقط
نيفين سمير
إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم عي ارتفاع ،وارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.08 %، إلى النقطة 3968.99، رابحاً 3.05 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس الأحد ، ودعم أداء المؤشر صعود المؤشرات القطاعية مجتمعة، مدفوعة بارتفاع أسهم قيادية.

وصعد مؤشر قطاع الخدمات 0.12 بالمائة، مدفوعاً بارتفاع عمان للاستثمارات بنسبة 2.38 بالمائة، وارتفع الغاز الوطنية بنسبة 2.14 بالمائة.

وتميز قطاع الخدمات بتقدم سهم العمانية التعليمية على المتراجعين في تلك الأثناء بنسبة 6.62 بالمائة.

وارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.12 بالمائة، مع ارتفاع تكافل عمان بنسبة 5.21 بالمائة، وارتفع الأنوار للاستثمارات بنسبة 1.69  بالمائة.

وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.03 بالمائة، مع صدارة منتجات الألومنيوم القيادي للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 6.11 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، 8.52 مليون سهم، بتنفيذ 327 صفقة، بقيمة تداول 1.01 مليون ريال.

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