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"رويترز": عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز 4.5 مليون

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن أكثر من 216.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

 

وحتى الآن، تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر عام 2019.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، وقد سجلت منذ تفشي الجائحة 38 مليون 942645 حالة إصابة مؤكدة و638462 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اﻟﻌﺎﻟﻢ اصابات كورونا

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