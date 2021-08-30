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"عشان ميتنصبش عليك".. ننشر خطوات إجراء عمليات الشراء أونلاين بطريقة آمنة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:44 ص
عمليات الشراء أونلاين
عمليات الشراء أونلاين
حرصت العديد من البنوك على تقديم رسائل تحذيرية للعملاء خلال الأيام الماضية، سواء عبر تطبيقات الموبايل أو صفحات البنوك الرسمية على "فيسبوك"، وذلك من أجل الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية التي تستهدف سرقة الحسابات البنكية واختراقها، مشددة على عملائها بعدم الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات شخصية تتعلق بكلمة المرور أو الحسابات أو غيرها.

وتتوسع البنوك المصرية في الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت البنكي أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، والتي باتت جزءًا كبيرًا من المعاملات المصرفية التي تتم عن طريق الإنترنت مثل دفع الفواتير وتحويل واستقبال الأموال أو غير ذلك من الخدمات المصرفية الأخرى.

خطوات إجراء عمليات الشراء أونلاين بطريقة آمنة

- عليك اختيار إجراء معاملاتك المصرفية عبر المواقع ذات السمعة الجيدة والآمنة ويمكنك معرفة ذلك بناء على آراء العملاء ومراجاعاتهم وتجاربهم في الموقع.

- قبل إجراء معاملاتك، تأكد جيدًا من وجود قفل الأمان بالموقع وأن يحتوي الرابط على صيغة Https بدلًا من Http والتي تشير إلى أنّ الموقع يدعم خاصية تشفير بيانات العملاء، ويمكنك الحصول على مزيد من الأمانمن خلال الضغط على رمز القفل للتأكد من سلامة الموقع والاطلاع على الشهادات الأمنية الحاصل عليها.

- يفضل عدم استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك عند إجراء معاملاتك المصرفية عبر المواقع الإلكترونية، وتأكد جيدًا من عدم ارتباطها بحساب مفتوح على البنك حتى لا يتعرض لعمليات النصب والسحب العشوائي للرصيد.

- في حال إجراء المعاملات عبر الإنترنت، يفضل استخدام رقم بطاقة الائتمان الافتراضية عند التسوق، والتي تُمكنك من التسوق عبر الإنترنت دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي، وتقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حدد أقصى منخفض للإنفاق.

- كثرة الإعلانات بالموقع والتي تأخذك إلى المزيد من المواقع الفرعية عادة ما تكون فرصة سهلة لاختراق البيانات.

- عند إجراء معاملاتك المصرفية، سواء بالموبايل أو جهاز الكمبيوتر، يفضل أن يكون الجهاز المستخدم مؤمن باستخدام برامج حماية الفيروسات وحماية التجسس.

- عليك مراقبة حسابك جيدًا من خلال إنشاء حساب خاص على البنك الذي تتعامل معه مرفق برقم تليفونك الخاص لمراقبة العمليات التي تتم من خلال البطاقة، والتأكد من أنّ الكمّية المصروفة تتوافق والمبلغ المجتزأ من حسابك. 

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