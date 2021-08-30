الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن حالة الطقس الفترة المقبلة (فيديو)

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يسود طقس حار نهارا، معتدل أثناء فترة الليل، فضلا على أن نشاط الرياح يلطف من ارتفاع الحرارة، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة وهو ما يزيد زيادة الشعور بالحرارة.





وأوضحت أنه مع بداية فصل الخريف ستقل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وتتحسن الأحوال الجوية، حيث يفصلنا 3 أسابيع على نهاية فصل الصيف.



وأضافت أن كل المؤشرات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية في النصف الأول من شهر سبتمبر، وسيكون هناك فرص أمطار على بعض المناطق.



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة شهدت اليوم انخفاضا بمعدل درجتين وعادت لمعدلاتها الطبيعية، حيث تتراوح درجة الحرارة على القاهرة ما بين 35 إلى 36 درجة.