تصريح مثير من مدرب الزمالك السابق عن عقوبة شيكابالا





علق محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على العقوبة الموقعة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد إيقافه 8 أشهر.





وقال حلمي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "عقوبة شيكابالا تثير التعصب بين جماهير الاهلي والزمالك، وذلك بسبب عدم تطبيقها من قبل على أحد لاعبى النادي المنافس رغم قيامه بنفس الأمر فى الموسم الماضي".





وأضاف: "أتمنى تخفيف عقوبة شيكابالا لأنها كبيرة للغاية، وأتمنى تطبيق اللوائح على الجميع على الأندية الكبيرة قبل الصغيرة".



