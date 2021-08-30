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تصريح مثير من مدرب الزمالك السابق عن عقوبة شيكابالا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:44 ص
شيكابالا
شيكابالا
أحمد عصام

علق محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على العقوبة الموقعة ضد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، بعد إيقافه 8 أشهر.

وقال حلمي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "عقوبة شيكابالا تثير التعصب بين جماهير الاهلي والزمالك، وذلك بسبب عدم تطبيقها من قبل على أحد لاعبى النادي المنافس رغم قيامه بنفس الأمر فى الموسم الماضي".

وأضاف: "أتمنى تخفيف عقوبة شيكابالا لأنها كبيرة للغاية، وأتمنى تطبيق اللوائح على الجميع على الأندية الكبيرة قبل الصغيرة".

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