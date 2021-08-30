كمال أبورية يعود للبطولة بحدوتة "قلب مفتوح"

في حكاية"قلب مفتوح"، المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "وراء كل باب"، والحكاية تشهد عودته للبطولة المطلقة.





وتعرض قناة الحياة حالياً حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل "وراء كل باب"، وهو بطولة أحمد زاهر وهنادي مهنى و عماد رشاد، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجي.





وفي سياق آخر، شارك الفنان كمال أبو رية في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" هجمة مرتدة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.





