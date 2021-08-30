شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مصير عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي تعرض لها مؤخرًا.





وكان الاتحاد المصري أعلن عن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، بسبب تكرار إثارة الجماهير واشتباكه مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية أثناء مراسم التتويج.





وأكد شوبير أن عقوبة إيقاف شيكابالا، سيتم تخفيفها بشكل مؤكد خلال الفترة المقبلة، ولن تظل كما هي بعد أن يقدم النادي الأبيض التماس.





وطالب حارس الأهلي الأسبق، مسؤولي اتحاد الكرة بإرساء نظام كروي صحيح، قبل بداية الموسم الجديد، حتى لا يتكرر سيناريو أزمة إيقاف قائد فريق الزمالك، وعمل لجان متخصصة.





وأضاف خلال برنامجه الإذاعي: "العقوبة التي أعلنها اتحاد الكرة ضد شيكابالا هتتخفف هتتخفف، ونصحت أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بضرورة وجود لجنة انضباط وهي لجنة مستقلة ومنوطة باتخاذ مثل تلك القرارات".





وتابع: "بعدما قام أحمد مجاهد بحل لجنة الانضباط، لم يكون لجنة غيرها، وبكل صراحة الزمالك بيتكلم صح لأن لجنة المسابقات لا يحق لها اتخاذ مثل تلك العقوبات، كما أن اتحاد الكرة بيتكلم صح لأنه لا بد من وجود عقوبة لأي خطأ".





واختتم: "من المقرر أن يتقدم الزمالك بالتماس واللجوء للجنة التظلمات، وبالتالي سيتم تخفيف عقوبة شيكابالا بشدة الفترة المقبلة".



