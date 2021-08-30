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الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
غدير
أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اتفاق الأهلي مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون على التواجد داخل جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.

وكشف علاء عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة "أون سبورت": "فإن لن يوجد تواصل من الأهلي مع عماد النحاس، والمدير الفني لديه رغبة في البقاء مع الفريق، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي يجده من جانب الإدارة".

وتابع: "ومن المترقب عقد جلسة بين عماد النحاس ومجلس إدارة الفريق، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن الفترة القادمة".

وأضاف: "وستشمل الجلسة على الاتفاق على الصفقات الجديدة، لقد اتفقنا مع 6 صفقات للتواجد مع الفريق في انتقالات الصيف".

وأختتم"وجاء سبب تراجع مستوى ونتائج المقاولون العرب بالموسم الحالي إلى رحيل العناصر التي كان يعتمد عليها الجهاز الفني في الخط الأمامي، نحن افتقدنا خدمات أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري وشكري نجيب ومحمد طلعت".

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