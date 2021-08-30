الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

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الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:00 ص
غدير أحمد
غدير
أكد علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن اتفاق الأهلي مع عماد النحاس المدير الفني للمقاولون على التواجد داخل جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء.
وكشف علاء عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة قناة "أون سبورت": "فإن لن يوجد تواصل من الأهلي مع عماد النحاس، والمدير الفني لديه رغبة في البقاء مع الفريق، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي يجده من جانب الإدارة".
وتابع: "ومن المترقب عقد جلسة بين عماد النحاس ومجلس إدارة الفريق، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن الفترة القادمة".
وأضاف: "وستشمل الجلسة على الاتفاق على الصفقات الجديدة، لقد اتفقنا مع 6 صفقات للتواجد مع الفريق في انتقالات الصيف".
وأختتم"وجاء سبب تراجع مستوى ونتائج المقاولون العرب بالموسم الحالي إلى رحيل العناصر التي كان يعتمد عليها الجهاز الفني في الخط الأمامي، نحن افتقدنا خدمات أكثر من لاعب مثل طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري وشكري نجيب ومحمد طلعت".