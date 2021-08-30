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ضبط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية بالغربية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى لتقليد وترويج العملات النقدية بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ومحبوسان حاليًا على ذمة قضية ترويج عملات أجنبية وحيازة آثار").. بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها بنطاق محافظة الغربية والمحافظات المجاورة على عملائهم بهدف تحقيق الإستفادة المادية وأعلنوا عن إمتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبوا فى بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم الثالث.. وبحوزته (عملات أجنبية مقلدة- هاتف محمول "تبين أنه محمل بالعديد من مقاطع الفيديو والمحادثات على تطبيق واتس آب بينه وبين عملائه تؤيد نشاطه الإجرامى").

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وحيازته للعملات الأجنبية المُقلدة بقصد ترويجها وأنه تحصل عليها من باقى المتهمين قبل ضبطهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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