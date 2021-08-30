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الغموض مستمر في برشلونة بسبب قميص ميسي

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استمرار الغموض بقميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في ناديه السابق برشلونة.

وكان ميسي يرتدي القميص رقم 10 مع برشلونة، قبل أن يرحل في الميركاتو الصيفي الحالي إلى باريس خلال صفقة مجانية.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرقام قمصان اللاعبين الذي دخلوا قائمة مباراة خيتافي اليوم.

وكشفت الأرقام أن فيليب كوتينيو سيواصل حمل القميص 14 هذا الموسم، رغم أن زميله راي ماناج حصل على هذا الرقم في أول مباراتين بالليجا، لكنه انتقل الآن إلى القميص 17.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه سبق تقديم أنسو فاتي بالقميص رقم 17 في كأس خوان جامبر.
وقالت الصحيفة إن رقم 10 لا يزال شاغرًا في برشلونة، وقد يحصل فاتي على هذا القميص، لكن هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

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