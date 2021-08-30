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وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعى

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الصرف الزراعي، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف.

مواصلة العمل على مدار الساعة لمجابهة أي طارئ

وشدد "عبد العاطي" على ضرورة مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المصارف

الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف

ووجه وزير الري بضرورة الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

جهود هيئة الصرف في تنفيذ العديد من المشروعات

وصرح "عبد العاطى" بأن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي فى مصر.

المستهدف خلال العام الحالي

وأوضح الوزير أنه من المستهدف خلال العام المالي الحالي 20222021 تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعميق للمصــارف العــامة المكشوفة في زمــام 10 آلاف فـــــدان وتنفيذ أعمال صناعية شملت "كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسي بالدبش".

ما تم تنفيذه خلال العام السابق

وأشار "عبد العاطي" إلى أنه تم خلال العام المالى السابق 20212020 تنفيذ أعمال إنشاء وتوسيع وتعميق للمصــارف العــامة المكشوفة في زمام 17 ألف فدان تقريبًا، مؤكدًا أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل وتكاسي دبش لعدد من المصارف وتدعيم سحارات وإحلال وتجديد كباري على المصارف.

المستهدف تنفيذه من الصرف المغطى خلال العام الحالي

وقال وزير الري إنه من المستهدف خلال العام المالي الحالي 2021 2022 تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال وتجديد الصرف المغطى بزمام قدره 60 ألف فدان "منها 44.50 ألف فدان بالوجه البحري و15.50 ألف فدان بالوجه القبلي".

ما تم تنفيذه من شبكات صرف مغطى العام السابق

وأضاف وزير الري أنه تم خلال العام المالي السابق 20212020 تنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام 63 ألف فدان "منها 42.50 ألف فدان بالوجه البحري و20.50 ألف فدان بالوجه القبلي" بمحافظات "الدقهلية – الشرقية – الغربية – الفيوم – سوهاج – أسوان".
وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعى
وزير الري يتابع موقف المشروعات المنفذة في مجال الصرف الزراعى

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