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خلال 24 ساعة.. تحرير 5081 مخالفة مرورية متنوعة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:02 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5081 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

تفاصيل المخالفات
2232 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
165 مخالفة السير بدون تراخيص.
28 مخالفة موقف عشوائى.
37 مخالفة شروط التراخيص.

إجراءات ضد المخالفين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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