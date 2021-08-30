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قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن القرار رقم 365 لسنة ٢٠٢١ بتجديد تكليف حسن عبد الشافي أحمد بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من ٣٠/٨/٢٠٢.


ونشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الإثنين.



وفي سياق منفصل، صرح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع قيادات الهيئة الهندسية، ورئيس الشركة الوطنية للطرق، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة علي مستوي الجمهورية.

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