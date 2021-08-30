أسامة عباس يكشف حقيقة مطالبته للمنتجين بالعمل

تحدث الفنان أسامة عباس، عن حقيقة مطالبته المنتجين بالعمل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً نسب إليه، يطلب فيه من المنتجين ضرورة توفير أعمال درامية له خلال الفترة المقبلة.



وقاا أسامة عباس في تصريحات صحفية مشيرًا له أنه لا يمتلك أي حسابات شخصية على موقع "تويتر"، مُضيفًا:" الشخصية اللي كتبت كده مش محترمة، ولم تحترم شخصيتي وهذا هراء، ولم أطلب عملًا من أحد فأنا لم أشارك خلال الفترة الماضية في أعمال نظرًا لأن المعروض علّي لم يناسبني".



كما أكد على تواجده في الساحل الشمالي منذ فترة لقضاء وقتًا لطيفًا مع عائلته، بعيداً عن زحمة القاهرة.