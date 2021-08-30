عماد رشاد يعود للسينما بفيلمين جديدين



و أعرب عماد رشاد في تصريحات صحفية له عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع دينا الشربيني وشيكو، وعن إعجابه بالفيلم الآخر الذي يلعب بطولته أسد، ويناقش عالم الأسود وحياتهم في السيرك، مشيرًا إلى أن الأسد الآن يتم تدريبه على بعض المشاهد الخاصة بالعمل، متمنيًا أن ينال هذا العمل على إعجاب الجمهور.



وفي سياق آخر، يشارك الفنان عماد رشاد في حكاية بالورقة والقلم من مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرضه قريبًا على شاشة قناة الـ dmc، بطولة الفنانة يسرا اللوزي، وعلي الطيب.





كشف الفنان عماد رشاد، عن عودته للسينما بفيلمين جديدين، إحداهما من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وشيكو والآخر عن الأسود وحياتهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرحهما فور الانتهاء من التصوير.