أحمد كامل عائق لمحمد رمضان على"يوتيوب" ويمنعه من الوصول إلى المركز الأول

تصدرت أغنية"على عيني" للمطرب أحمد كامل، تريند موقع الفيديوهات"يوتيوب"، فمنذ طرحها حتى هذه اللحظة تحتل المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعاً على نفس الموقع.



و أصبحت أغنية"على عيني"عائق لمحمد رمضان الذي لم يستطيع أن ينتقل من المركز الثاني للأول بسبب هذه الأغنية التي محتفظة بالصدارة لأكثر من 10 أيام.



جدير بالذكر أن أغنية"على عيني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان أحمد كامل، توزيع إسلام الأزرق







