بعد أزمة مي حلمي..أحمد فلوكس: كلمة الله متجسدة فيما حدث

علق الفنان أحمد فلوكس، على أزمة المذيعة مي حلمي وطليقها المطرب محمد رشاد، والتي تصدرت التريند بعد إيقافها عن العمل وذلك عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".



كتب أحمد فلوكس منشورًا قال فيه:" أقسم بالله العلي العظيم أني ولا أعرفوا ولا أعرفها، ولكن عشت في موضوعهم زي زيكم كمشاهد حتي رأيت كلمه الله الفاصلة متجسدة في ما حدث أمس،واللي شدني إن هما وغيرهم كتير قوي شوفتهم زيكم كل يوم تقريبا كانوا قضايا أو ترند زي ما بيتقال عليه اليومين دول في كل حاجة أشخاص، أو حكايات، أو قصص صعود أو ظلم أو حدث أو سياسة أو مصيري في العالم زي مثلاً وباء كورونا، وحتى الحروب".



وأضاف أحمد فلوكس:"الرسائل الربانية كثيرة أمامنا بها، ولكن سبحان الله زي ما رسايل ربنا لينا بتبقي كتير أوي، كمان اللي بيبتليهم الله بأن يكون معميين البصيرة كثيرون، وإن تابعتهم فستري دايما إن معمي البصيرة عن الرسايل بيذوق كل الابتلاءات اللي اتعمى عن أنه يشوف حقيقتها ويفهمها".



واختتم كلامه قائلاً:" إن متعة مشاهدة الناس في صمت ومتابعة أحداثهم وعدم التسرع في الحكم عليهم، وعدم المشي ورا شيطان الانطباع أو نهج رأي القطيع، والبعد عن اغتيابهم والكلام في مواضيعم والبعد عن أي تأثير يؤثر على الحكم عليهم أو حتى على الحكم بتاعنا احنا".





يذكر أن مي حلمي قد تم إيقافها نظرًا لحلقتها أول أمس مع الكابتن أحمد صالح ومعاملتها السيئه له.