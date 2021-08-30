كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

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كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد
الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:59 ص
غدير أحمد
أستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الصفقات الأجنبية التى يحتاج الفارس الأبيض فى الموسم الجديد.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون طالب من إدارة الزمالك بالظفر بخدمات للاعب وسط جوكر، يكون لديه القدرة على اللعب فى 3 مراكز مثل مركز 6 و8 و10، ويتمسك بضم وليد الكرتى، لاعب الوداد المغربى، الذى يستطيع القيام بهذا الدور.
ويرغب فى ضم مهاجم أجنبى قوى يمتلك القوة البدنية والقدرة على التعامل مع ألعاب الهواء بشكل رائع، خصوصا بعد فشل صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة.
بجانب أن المدرب الفرنسي حذر إدارة الفريق فى الوقت ذاته من رحيل المحترف المغربى أشرف بن شرقى، وطلب من إدارة الزمالك استمراره مع الفريق، وحسم ملف تجديد عقده.
والجدير بالذكر أن نادى الزمالك توج بلقب الدورى للمرة رقم 13 فى تاريخه، وبفارق 4 نقاط عن الأهلى.