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كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على الصفقات الأجنبية التى يحتاج الفارس الأبيض فى الموسم الجديد.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كارتيرون طالب من إدارة الزمالك بالظفر بخدمات للاعب وسط جوكر، يكون لديه القدرة على اللعب فى 3 مراكز مثل مركز 6 و8 و10، ويتمسك بضم وليد الكرتى، لاعب الوداد المغربى، الذى يستطيع القيام بهذا الدور.

ويرغب فى ضم مهاجم أجنبى قوى يمتلك القوة البدنية والقدرة على التعامل مع ألعاب الهواء بشكل رائع، خصوصا بعد فشل صفقة حسام حسن، مهاجم سموحة.

بجانب أن المدرب الفرنسي حذر إدارة الفريق فى الوقت ذاته من رحيل المحترف المغربى أشرف بن شرقى، وطلب من إدارة الزمالك استمراره مع الفريق، وحسم ملف تجديد عقده.

والجدير بالذكر أن نادى الزمالك توج بلقب الدورى للمرة رقم 13 فى تاريخه، وبفارق 4 نقاط عن الأهلى.

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كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية كارتيرون يستقر الموسم الجديد الدوري رقم 13

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