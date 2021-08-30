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محافظ بورسعيد يفتتح موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:03 م
شيماء الريس


افتتح محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأثنين، موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد، بحضور كامل تويج وكيل أول وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، وأصحاب الأراضي والمنتفعين بالأراضي الزراعية.

أردف مدير مديرية الزراعة كامل تويج بالإجتماع القائم للمزارعين، أنه يتعامل بشكل سريع وفوري مع جميع مشكلات المزارعين بمنطقة سهل الطينة، تم تخفيض غرامات زراعة الأرز إلى 60٪، وتم الموافقة على صرف على 300طن أسمدة للزراعة بالمنطقة، بتاريخ 2982021 وبالتحديد أمس.


يذكر أن سهل الطينة هي منطقة ما بين البحر المتوسط شمالًا وهضبة التيه جنوبًا وهو سهل منبسط تكثر فيه موارد المياه الناتجة عن الأمطار، التي تنحدر مياهها من المرتفعات الجنوبية وهضبات المنطقة الوسطى وهي منطقة أرضيتها ملحية ورخوة.


ووضعت الدولة خطة لتوطين 3 ملايين نسمة بتلك المنطقة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 147 لسنة 1993 لاستصلاح وزراعة 400 ألف فدان ضمن المشروع القومي لتنمية شمال سيناء.

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