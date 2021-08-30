ضبط 1223 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة



ضبط (3،87 طن لحوم مجمدة – أسماك مدخنة "رنجة" ) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذئية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (2،5 طن مقطعات دواجن – مقطعات لحوم) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.



ضبط (2،5 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الغربية) وبحوزته (1،37 طن أسماك مدخنة "رنجة") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته (3،29 طن معجون جبن أبيض) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط (6 طن سكر تموينى ) غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "متحجر" ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القليوبية.

• ضبط (المدير المسئول عن شركة لتعبئة السلع التموينة المدعمة) بمحافظة الدقهلية وبحوزته ( 5 طن أرز تموينى مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية الذكية للإتجار به فى السوق السوداء) وتحقيق أرباح بصورة غيرمشروعة، قدرت بـ 40،000 جنيهًا.



ضبط المدير المسئول ( مخبز سياحى لإنتاج الخبز) بمحافظة القاهرة.. وبحوزته (1،6 طن دقيق بلدى إستخراج 82% محظور تداوله بالأسواق) قام المذكور بتجميعه للإتجار به فى السوق السوداء قدرت بـ 9920 جنيها - 44 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى - 1 ماكينة صرف خبز ).



ضبط (17،000قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض مهربة جمركيًا) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة – (8190 قطعة مستلزمات طبية " كمامة – جوانتى") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات الصحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن (مخزن تابع لصيدلية "بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



ضبط مالك (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية وبحوزته (41،020 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع - معسل) "بدون مستندات" مجهولة المصدر" ومهربة جمركيًا، عقب قيامه بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط (6 طن أعلاف حيوانية ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة الإعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:ضبط 1223 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية: