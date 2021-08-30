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إصابة 5 في مشاجرتين بسبب الخلافات في شبين القناطر

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهد مركز شبين القناطر، إصابة 5 أشخاص بينهم إمام مسجد في مشاجرتين بسبب الخلافات الجيرة بقريتي طحانوب والكوم الأحمر، وتحرر المحاضر اللازمة بالواقعتين، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بوقوع مشاجرتين 
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية بنشوب مشاجرتين بمنطقتي طحانوب والكوم الأحمر بدائرة المركز ووجود مصابين.

تفاصيل المشاجرتين
بالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة الأولى في قرية طحانوب بين طرف أول "عبدالحميد.ع.س" 28 عاما، عامل بالأجر، مصاب بجرح قطعي يالجبهة اليسرى، واشتباه بقطع في الوريد، وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعي، و"محمد.م" 28 عاما، عامل بالأجر، مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن، وجرح سطحي بالبطن، و"أحمد.م" 22 عاما، موظف مصاب بكدمة بالكتف الأيسر، وكدمة بالقدم الأيسر، وذلك أثر مشاجرة بينهم وبين الطرف الثاني "زياد.ر"، و"سيد.م"، بسبب الخلافات فيما بينهم.

فيما تبين أن المشاجرة الثانية نشبت بقرية الكوم الأحمر دائرة المركز بين طرف أول "علاء.م" إمام مسجد مصاب بجرح قطعي بالرأس من الجهة اليمنى من الخلف، واشتباه ارتجاج في المخ، وجرى تحويله لمستشفى بنها الجامعي، وطرف ثاني "حسن.م" 50 عاما، مزارع مصاب بكدمة باليد اليسرى، وجرى عمل جبيرة له وجرح قطعي بساعد اليد، وذلك إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

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