ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن آخر التطورات في ملف تجديد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وينتهي تعاقد السولية مع النادي الأهلي بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للاعب الإسماعيلي السابق التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.





وقال ميدو عبر برنامجه "أحلى صباح مع ميدو" :"تم الاتفاق بين عمرو السولية والنادي الأهلي على كافة تفاصيل العقد الجديد".





وأضاف :"السولية سيقوم بالتوقيع على تجديد تعاقده مع الأهلي بعد عودته من معسكر منتخب مصر الحالذي الذي يستعد فيه لخوض مباراتي أنجولا والجابون بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر".



