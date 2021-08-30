Advertisements

المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
شيماء الريس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم الأثنين، عن زيادة المساحة المنزعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ الف فدانًا، وزراعة ٥٨٠٠ فدان أرز بمنطقة سهل الطينة، وزيادة حوالى ٤ الآف فدانًا عن العام الماضي، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة مساحة الأراضي للمزروعة.

جاء ذلك خلال تفقد " محافظ بورسعيد " موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للمزراعين بما يحقق زيادة فى المساحة المنزرعة عن السنوات الماضية، ويتماشى مع خطط التنمية التى تهدفها المحافظة بشرق المحافظة.

وأوضح " المحافظ " أن سهل الطينة تشهد تعددًا كبيرًا في الزراعات، وتتميز بموقعها القريب من ميناء شرق بورسعيد ومنطقة الأنفاق والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية، وتبعد دقائق من مشروع المدينة الذكية «سلام مصر»

وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة ٥٨٠٠ فدانًا من إجمالي ٨ الاف فدانًا مصرح بزراعتهم بينما بلغ إجمالي المساحة المزرعة بالارز علي مستوي المحافظة ٣٢ الف فدانًا جنوب وغرب وشرق المحافظة، ويوجد بمنطقة سهل الطينة ٤٠ حقلًا إرشاديًا للمرة الأولي، تبلغ مساحة كل حقل إرشادي فدانًا واحدًا، ويعطي الفدان الواحد إنتاجية من ٣ الي ٤ طن وتدعم محافظة بورسعيد كل المشروعات التي تحقق التعمير في المنطقة لدعم مخطط تطوير سيناء.

رافق المحافظ خلال جولتة المهندس كامل تويج مدير الزراعة.
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد
المحافظ : زيادة المساحة المُنزرعة بالأرز من ٢٨ إلي ٣٢ ألف فدان بشرق بورسعيد

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:03 ص

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

10:53 ص

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

11:59 ص

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements