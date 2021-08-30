Advertisements

رئيس الأسقفية يصطحب وفدًا بريطانيًا لزيارة مستشفى السادات

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
اصطحب دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفدًا من المفوضية الخيرية البريطانية فى زيارة  لمستشفى هرمل الأسقفية بمدينة السادات وهي مستشفى خيري تابع للكنيسة.

العمل بالمستشفى
عرض دكتور هانى أبادير مدير المستشفى ونائبه دكتور سمير وديع أمام الوفد ملخصًا عن متابعة العمل بالمستشفى وآخر ما جاء من الأجهزة الطبية الجديدة كما تفقد الوفد خلال الزيارة العيادات الخارجية وغرفة العمليات وقسم الطوارئ واستمعوا إلى نبذة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

 المفوضية الخيرية البريطانية
تابع الوفد أعمال البناء والتطوير في مشروع تعلية المستشفى، بالإضافة لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة المبتسرين (حضانات حديثي الولادة) وذلك بدعم من المفوضية الخيرية البريطانية.

جدير بالذكر أن المستشفى افتُتحت فى البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م كمستشفى خيرى تخدم سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين بلا تمييز وهى تابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر.

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:03 ص

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

10:53 ص

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

11:59 ص

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements