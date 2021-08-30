رئيس الأسقفية يصطحب وفدًا بريطانيًا لزيارة مستشفى السادات

اصطحب دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفدًا من المفوضية الخيرية البريطانية فى زيارة لمستشفى هرمل الأسقفية بمدينة السادات وهي مستشفى خيري تابع للكنيسة.



العمل بالمستشفى

عرض دكتور هانى أبادير مدير المستشفى ونائبه دكتور سمير وديع أمام الوفد ملخصًا عن متابعة العمل بالمستشفى وآخر ما جاء من الأجهزة الطبية الجديدة كما تفقد الوفد خلال الزيارة العيادات الخارجية وغرفة العمليات وقسم الطوارئ واستمعوا إلى نبذة عن الإجراءات الاحترازية المتبعة.



المفوضية الخيرية البريطانية

تابع الوفد أعمال البناء والتطوير في مشروع تعلية المستشفى، بالإضافة لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة المبتسرين (حضانات حديثي الولادة) وذلك بدعم من المفوضية الخيرية البريطانية.



جدير بالذكر أن المستشفى افتُتحت فى البداية كمركز طبى مكون من عدد من العيادات عام 1996 ثم بعد ذلك تم افتتاح المستشفى في أواخر سنة 2011م كمستشفى خيرى تخدم سكان المنطقة من المسلمين والمسيحيين بلا تمييز وهى تابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر.