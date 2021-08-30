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رئيس الأسقفية ينعى الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى


يتقدم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية بمصر، بخالص التعازى لشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى نياحة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها.


وأضاف رئيس الأساقفة: نشكر الله على حياته كخادم أمين قدم نفسه للخدمة والرعاية بإخلاص ونتضرع ونصلى لله القدير أن يسكب تعزية فى قلوب شعب إيبراشيته والكنيسة كلها.

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الانبا بطرس

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