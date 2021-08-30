Advertisements

التضامن: القانون لا يعقاب الأسرة التي تتخلى عن الطفل المتبنى (فيديو)

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن، أنه يوجد 11633 طفل داخل نطاق أسرة بديلة، فضلا عن 133 طفل خارج نطاق مصر.

وأشارت "أبو العمايم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا"، اليوم الإثنين، إلى أن تخلي الأسرة البديلة عن الطفل الذين قاموا بكفالته يعد كارثة، منوهة بأن قانون الطفل لم يضع عقاب عن التخلي بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وأضافت الدكتورة هبة أبو العمايم، أنهم إذا رفضوا استلام الطفل بعد تخلي الأبوين عنه قد يدفع الأسرة البديلة إلى التخلص منه بشكل مضر له، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يحدث فقط مع أسر بديلة، بل قد يحدث مع أسر بيولوجية طبيعية.

ووجهت رسالة إلى الأسرة البديلة التي تخلت عن طفلة بسبب حمل الأم، قائلة: "يمكن ربنا رضاكم بالحمل عشان انتم رضيتوا الطفلة دي.. الأطفال مش لعبة، ومش بنسد بهم نقطة عجز عندنا".

أخبار تهمك

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

منذ 19 دقيقة

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

منذ ساعة الا ربع

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:03 ص

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

12:31 م

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

10:53 ص

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

11:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements