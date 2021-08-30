التضامن: القانون لا يعقاب الأسرة التي تتخلى عن الطفل المتبنى (فيديو)

كشفت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشارة وزيرة التضامن، أنه يوجد 11633 طفل داخل نطاق أسرة بديلة، فضلا عن 133 طفل خارج نطاق مصر.





وأشارت "أبو العمايم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا"، اليوم الإثنين، إلى أن تخلي الأسرة البديلة عن الطفل الذين قاموا بكفالته يعد كارثة، منوهة بأن قانون الطفل لم يضع عقاب عن التخلي بغرض تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.





وأضافت الدكتورة هبة أبو العمايم، أنهم إذا رفضوا استلام الطفل بعد تخلي الأبوين عنه قد يدفع الأسرة البديلة إلى التخلص منه بشكل مضر له، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يحدث فقط مع أسر بديلة، بل قد يحدث مع أسر بيولوجية طبيعية.



