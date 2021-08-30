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لهذا السبب.. إسلام إبراهيم يوجه الشكر لجمهوره

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


حرص الفنان الشاب إسلام إبراهيم، علي توجيه الشكر لمن وجه له التهنئة بعيد ميلاده وكان قد احتفل بعيد ميلاده خلال تواجده على شاطئ البحر فى إحدى المدن الساحلية، مهنئًا نفسه بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يكون العام الجديد مليئًا بالفرح وتحقيق كل أحلامه.

وكتب اسلام، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل الشكر والحب للي هنوني بعيد ميلادي كان نفسي ارد على واحد واحد بس بجد معرفتش للأسف، غمرتوني بمحمبتكم واثرتوني بزوقكم ولو الواحد معملش حاجة في حياته غير إنه جمع شوية المحبة دول فده أعظم إنجاز بحبكم أوي".

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم مسلسل "نجيب زاهي زركش" ، مع النجم الكبير يحيى الفخراني، كريم عفيفي، هالة فاخر، علاء زينهم، حنان سليمان، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسري، أنوشكا، محمد محمود. 

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