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مراد مكرم ينضم لأسرة مسلسل "وعد إبليس"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
إنضم الفنان مراد مكرم لمسلسل " وعد إبليس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، حيث يواصل صناع العمل التحضيرات، استعدادًا لعرضه في شهر نوفمبر المقبل. 


ومن المقرر أن يشاركه البطولة كلا من: عائشة بن أحمد، مريم الخشت،محمد يسري،مها أبو عوف والمسلسل من إخراج كولين توك.

وفي سياق آخر ،كان آخر أعمال مراد مكرم مسلسل " ليه لأ 2" ،وهو بطولة منه شلبي،أحمد حاتم،تامر نبيل،دنيا ماهر،ريم حجاب،سليم مصطفى،منى زاهر وتأليف دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف.

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