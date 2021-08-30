مراد مكرم ينضم لأسرة مسلسل "وعد إبليس"

عائشة بن أحمد، مريم الخشت،محمد يسري،مها أبو عوف والمسلسل من إخراج كولين توك.



وفي سياق آخر ،كان آخر أعمال مراد مكرم مسلسل " ليه لأ 2" ،وهو بطولة منه شلبي،أحمد حاتم،تامر نبيل،دنيا ماهر،ريم حجاب،سليم مصطفى،منى زاهر وتأليف دينا نجم وإخراج مريم أبو عوف.

إنضم الفنان مراد مكرم لمسلسل " وعد إبليس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، حيث يواصل صناع العمل التحضيرات، استعدادًا لعرضه في شهر نوفمبر المقبل.ومن المقرر أن يشاركه البطولة كلا من: