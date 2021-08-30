Advertisements

اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها.


وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها.


ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية.

الكلمات المفتاحية

جميع الأندية العداله اتحاد الكرةا لمصري اتحاد الكرة

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

منذ 42 دقيقة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "كاف" يقبل تظلم مرتضى منصور على عقوبة الإيقاف

الفجر الرياضي يكشف.. هل يحق للأهلي الاستئناف على عقوبة أزارو؟

أبو ريدة: الأندية كلها سواء أمام الاتحاد والمنافسة بينها لصالح الكرة المصرية

الموعد الأخير بشأن تظلمات الأهلي والزمالك على قرارات السوبر

موعد الإعلان عن تظلمات الأهلي والزمالك على عقوبات السوبر

هل تستمر عقوبة كهربا وعاشور حال إلغاء الموسم؟ رئيس لجنة الاستئناف يُجيب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:03 ص

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

10:53 ص

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

11:59 ص

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements