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تفاصيل شخصية يسرا اللوزي في حكاية "بالورق والقلم"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
تفاصيل شخصية يسرا اللوزي في حكاية بالورق والقلم

تشارك الفنانة يسرا اللوزي حالياً في حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل"إلا أنا"، وتُجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنان عماد رشاد وتتعرض لمشاكل بسبب الهاكرز الذي يتمكن من سرقة صورها الخاصة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


حكاية "بالورقة والقلم" من مسلسل "إلا أنا" بطولة عماد رشاد، نور محمد،  علي الطيب، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC  .


مسلسل "إلا أنا " تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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