Advertisements

بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير لانخفاض في درجات الحرارة، وتراجع نسبي في درجة الحرارة علي شمال البلاد.

الحرارة بالقاهرة تسجل 35 درجة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 37 درجة ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة يصل إلى 45 درجة.

ارتفاع الأمواج

كما تنشط الرياح على كل من، شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، وتبقي الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

طقس اليوم الاثنين

ويشهد اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر الجوية اليوم الاثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

عاجل - رد ناري من الزمالك على عقوبة إيقاف شيكابالا المثيرة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- رد فعل غير متوقع من شيكابالا بعد عقوبة الـ8 أشهر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة كبرى بشأن تفاصيل واقعة شيكابالا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- قائد الزمالك يهاجم مجاهد بتصريحات نارية بسبب شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يكشف آخر التطورات بشأن تجديد عمرو السولية للأهلي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يعرض 5 ملايين جنيه للتعاقد مع "القناص"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الكشف عن حقيقة اتفاق الأهلي مع عماد النحاس للتواجد مع موسيماني

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ يوم

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك ينهى صفقتين من العيار العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأرصاد: ارتفاع الحرارة المحسوسة 4 درجات حتى هذا الموعد

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:40 ص

أنشيلوتي يتلقى أخبارا سارة في ريال مدريد

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:03 ص

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

10:53 ص

كارتيرون يستقر على الصفقات الأجنبية للزمالك الموسم الجديد

11:59 ص

عاجل.. نجم منتخب مصر يعلن عودته إلى الأهلي

05:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements