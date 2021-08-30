بشرى سارة من الأرصاد إلى المواطنين

أوضحت الهيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير لانخفاض في درجات الحرارة، وتراجع نسبي في درجة الحرارة علي شمال البلاد.





الحرارة بالقاهرة تسجل 35 درجة





وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 37 درجة ويظل جنوب الصعيد شديد الحرارة يصل إلى 45 درجة.





ارتفاع الأمواج





كما تنشط الرياح على كل من، شمال وجنوب الصعيد ومسطح البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، وتبقي الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.





طقس اليوم الاثنين





ويشهد اليوم الاثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





ظواهر الجوية اليوم الاثنين



