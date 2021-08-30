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نجم الزمالك يواصل الضغط من أجل الرحيل

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:33 م
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
يواصل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الضغط بقوة على مسئولى الزمالك من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء بعد تلقى عروض قوية من أندية محلية وخارجية ويرغب اللاعب فى الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان علاء قد تلقى عرضا مغريا من اتحاد جدة السعودى، فضلا عن عرضى من فاركو وبيراميدز، لكن اللاعب يفضل العرض الخليجى خاصة فى ظل رغبته فى تأمين مستقبله فى ظل كبر سنه.

وكان علاء، قد عبر عن سعادته بعد التتويج بدرع الدوري، مشددا على أنه لا يوجد شك في أن جماهير الزمالك يجب أن نحملها فوق رؤوسنا، هي من صنعتا أسماءنا وجعلتنا في هذه المكانة.

ولفت إلى أن الهدف الوحيد المؤثر في حياتي كان هدفي في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، انا أقدر حجم الكيان الذي ألعب له، ومن المفترض أن تكون طبيعة نادي الزمالك هي حصد البطولات.

وتوّج الزمالك ببطولة الدوري، خلال الموسم الجاري، حيث خاض الفريق آخر مبارياته أمام البنك الأهلي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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