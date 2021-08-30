عضو فريق "أسترازينيكا" يكشف مفاجاة عن متحور دلتا

قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة اكسفورد، إن لقاحات كورونا مازالت فعالة ضد متحورات الفيروس بنسبة تصل إلى 95% وتمنع الدخول في الأعراض الشديدة، وجاري العمل أيضا على تطويرها لتكون أكثر توائما على التحورات الجديدة للفيروس.





وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن تحورات عائلة فيروس كورونا أبطا كثيرا مقارنة بتحورات أنفلونزا، موضحا أنه ليس هناك اختلافا كبيرا في أعراض الإصابة بمتحور دلتا عن الفيروس الأصلي.



