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عضو فريق "أسترازينيكا" يكشف مفاجاة عن متحور دلتا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سالمان، عضو الفريق البحثي للقاح استرازينيكا بجامعة اكسفورد، إن لقاحات كورونا مازالت فعالة ضد متحورات الفيروس بنسبة تصل إلى 95% وتمنع الدخول في الأعراض الشديدة، وجاري العمل أيضا على تطويرها لتكون أكثر توائما على التحورات الجديدة للفيروس.

وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن تحورات عائلة فيروس كورونا أبطا كثيرا مقارنة بتحورات أنفلونزا، موضحا أنه ليس هناك اختلافا كبيرا في أعراض الإصابة بمتحور دلتا عن الفيروس الأصلي.

وأوضح أن الأعراض تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، ولكن الأعراض تزداد بصورة أسرع عند الإصابة بمتحور دلتا، حيث أن هناك دراسات تشير إلى أن متحور دلتا أسرع في التكاثر داخل الخلايا من 200 إلى 1200 مرة من السلالة العادية.

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