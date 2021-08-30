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مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 12:33 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن وقوع ريال مدريد في مجموعة قوية رفقة كل من إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وشريف تيراسبول.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:

15 سبتمبر 2021، إنتر ميلان وريال مدريد، الجولة الأولى.
28 سبتمبر 2021، ريال مدريد وشريف تيراسبول، الجولة الثانية.
19 أكتوبر 2021، شاختار دونيستك وريال مدريد، الجولة الثالثة.
3 نوفمبر 2021، ريال مدريد وشاختار، الجولة الرابعة.
24 نوفمبر 2021، شريف تيراسبول وريال مدريد، الجولة الخامسة
7 ديسمبر 2021، ريال مدريد وإنتر ميلان، الجولة السادسة.

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