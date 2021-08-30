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خالد الصاوي ومحمود عبد المغني ينضمان لقائمة أبطال فيلم"الباب الأخضر"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


تعاقد الفنان خالد الصاوي، والفنان محمود عبد المغني، 
على المشاركة في فيلم "الباب الأخضر"، الذي انطلق تصويره أمس. 

من ناحية اخري بدأ فريق فيلم "الباب الأخضر"، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الجديد بحضور أبطال العمل وهم كلا من الفنان إياد نصار، والفنانة سهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله، ونسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. 

ويعد الفيلم تجربة سينمائية جديدة للمخرج رؤوف عبد العزيز، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويأتي ذلك بعد نجاحه في التواصل خلال الشهور الماضية، مع ورثة الكاتب الكبير للحصول على الموافقة لتقديم هذا العمل السينمائي.

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