أحمد فلوكس لمحمد رشاد:" مدينون لك بكثير من الاعتذار"

اعتذر الفنان أحمد فلوكس للفنان محمد رشاد، وذلك بعدما تم إيقاف برنامج "الحكم"لطليقته الإعلامية مي حلمي بسبب اساءتها لكابتن الزمالك الأسبق أحمد صالح، عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر الفنان أحمد فلوكس صورة للمطرب محمد رشاد، وعلق عليها قائلاً:"في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل حاجة بلا أي حقيقة، ده كلام كبير أنا نفسي مش فاهمه، الخلاصة أظن إن هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان إنهم كانوا خطأ".



وتابع:" ناهية الكلام.. متحكمش على حد وأنت مشفتش السبت، خلص الكلام".





يذكر أن المطرب محمد رشاد طرح مؤخراً أغنية "أبن الأصول" وهي من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع عمرو صلاح، جيتار مصطفي نصر.