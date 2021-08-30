تعرف على خريطة حفلات مساري في ساقية الصاوي

يستعد فريق "مسار إجباري" لاحياء عدة حفلات غنائية بمسرح قاعة النهر في ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يومي الجمعة والسبت 3 و4 سبتمبر المقبل.



و سيقدم مسار إجباري، أربع حفلات متتالية يومي الجمعة والسبت، حيث يقدم حفلين كل يوم في تمام الساعة الرابعة والثامنة مساءً، ومن المفترض أن يقدم الفريق باقة كبيرة من أبرز أغانيهم.



وقد أعلنت ساقية الصاوي، مؤخرا عن انتهاء تذاكر أول حفلين المقرر اقامتها يوم الجمعة وقرب انتهاء تذاكر ثاني حفلين يوم السبت، وتكون سعر التذاكر 100 جنيهاً.







