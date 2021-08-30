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لهذا السبب.. باسم مغنية يشن هجوماً حاداً على الفنان محمد رمضان

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
شن الفنان باسم مغنية هجوماً حاداً على الفنان محمد رمضان، بعد تصريحه الأخير بأنه لم تخلق حتى الآن الممثلة أو المطربة اللبنانية التي تشاركه في عمل ما، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

كتب باسم مغنية منشوراً قال فيه:"متخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا، هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوباً في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكإنه الأسطورة عبد الحليم حافظ". 

وتابع قائلاً:"مع إن عبد الحليم حلم الأجيال لم يقلها يوما، أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الاعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك، الموهبة وحدها لا تكفي تواضع، ملاحظة تحية إلى بلدي الثاني جمهورية مصر العربية أحبك". 

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